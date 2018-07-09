Определен подрядчик для работ по тематизации нового пермского зоопарка

В Перми выбрана подрядная организация на выполнение тематического оформления нового зоопарка.

Подрядчиком станет «РЖДстрой». Компания стала единственной, кто подал заявку на конкурс. Подрядчику предстоит разработать минимум два варианта концепции художественного оформления объектов и экспозиций, подготовить производственные чертежи систем безопасности, согласовать их с заказчиком и реализовать на практике.

Проект должен предусматривать возможность использования маршрутов для посетителей круглый год, а также полное погружение в среду обитания животных. Кроме того, подрядчику необходимо воспроизвести натуральный ландшафт, соответствующий географической территории проживания каждого вида.

Работы по тематизации первой очереди планируется завершить в начале второго квартала 2019 года. После зоопарку будет нужно получить одобрение Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов для содержания животных в зоопарке, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Напомним, на стилизованное оформление нового зоопарка в Перми потратят 1 млрд рублей.