На стилизованное оформление нового зоопарка в Перми потратят 1 млрд рублей

Краевые власти ищут подрядчика для разработки стилизованного оформления нового зоопарка в Перми. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок.

Согласно контракту, исполнитель должен будет разработать как минимум два варианта концепции художественного оформления экспозиции, подготовить производственные чертежи систем безопасности, а также согласовать их с заказчиком и по итогам реализовать проект.

Кроме того, подрядчик должен максимально обеспечить передвижение посетителей через крытые пространства с помощью искусственных репродукций натуральных элементов, которые встречаются в природе. Они будут скрывать посетителей от зверей, одновременно обеспечивая существование отдельных визуальных перспектив для наблюдения за животными.

Конкурсные заявки рассмотрят до 9 июля. Срок окончания выполнения работ — порядка 800 календарных дней с даты заключения государственного контракта. Цена контракта — 1 миллиард 200 миллионов рублей.