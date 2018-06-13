На стилизованное оформление нового зоопарка в Перми потратят 1 млрд рублей
Краевые власти ищут подрядчика для разработки стилизованного оформления нового зоопарка в Перми. Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок.
Согласно контракту, исполнитель должен будет разработать как минимум два варианта концепции художественного оформления экспозиции, подготовить производственные чертежи систем безопасности, а также согласовать их с заказчиком и по итогам реализовать проект.
Кроме того, подрядчик должен максимально обеспечить передвижение посетителей через крытые пространства с помощью искусственных репродукций натуральных элементов, которые встречаются в природе. Они будут скрывать посетителей от зверей, одновременно обеспечивая существование отдельных визуальных перспектив для наблюдения за животными.
Конкурсные заявки рассмотрят до 9 июля. Срок окончания выполнения работ — порядка 800 календарных дней с даты заключения государственного контракта. Цена контракта — 1 миллиард 200 миллионов рублей.Напомним, строительство нового зоопарка началось в Перми в мае 2017 года. Госконтракт на выполнение работ первой очереди заключили с компанией «РЖДстрой». Зоопарк разместится на площади 25,4 га. ОбществоИнфраструктура
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