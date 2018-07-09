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Прокуратура Нижнего Новгорода обязала власти города расселить аварийный дом

13:04, 09.07.2018
Прокуратура Нижнего Новгорода обязала власти города расселить аварийный дом
Фото: google.ru/maps/скриншот

Прокуратура Нижегородской области провела проверку после выхода передачи «Вести Приволжье» ВГТРК «Нижний Новгород». По итогам надзорное ведомство обязало администрацию Нижнего Новгорода расселить аварийный дом в разумные сроки.

Речь идет о доме №34 по улице Коммуны.

«Установлено, что постановлением администрации г. Н. Новгорода указанный дом признан аварийным и подлежащим сносу, срок отселения граждан из аварийного дома и его сноса установлен до 30.12.2030», — говорится в сообщении прокуратуры.

В надзорном ведомстве потребовали признать установленные сроки незаконными. Администрация должна указать новые сроки.

Кроме того, проверка прокуратуры показала, что МП «ГУК» в нарушение закона не поддерживала техническое состояние дома надлежащим образом.

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