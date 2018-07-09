Прокуратура Нижнего Новгорода обязала власти города расселить аварийный дом

Прокуратура Нижегородской области провела проверку после выхода передачи «Вести Приволжье» ВГТРК «Нижний Новгород». По итогам надзорное ведомство обязало администрацию Нижнего Новгорода расселить аварийный дом в разумные сроки.

Речь идет о доме №34 по улице Коммуны.

«Установлено, что постановлением администрации г. Н. Новгорода указанный дом признан аварийным и подлежащим сносу, срок отселения граждан из аварийного дома и его сноса установлен до 30.12.2030», — говорится в сообщении прокуратуры.

В надзорном ведомстве потребовали признать установленные сроки незаконными. Администрация должна указать новые сроки.

Кроме того, проверка прокуратуры показала, что МП «ГУК» в нарушение закона не поддерживала техническое состояние дома надлежащим образом.