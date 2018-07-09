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Экс-замглавы Минэнерго стал помощником главы администрации президента РФ

12:50, 09.07.2018
Экс-замглавы Минэнерго стал помощником главы администрации президента РФ
Фото: commons.wikimedia.org / Veselkov

Бывший заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов назначен помощником главы администрации президента РФ.

«Да, с пятницы приступил к работе в администрации президента», — сообщил сам Молодцов.

Он отметил, что в администрации президента РФ будет курировать аппарат президентской комиссии по ТЭК, в ведении которой находятся вопросы нефтегазовой, электроэнергетической, угольной отраслей, возобновляемых источников энергии, пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Молодцова от должности заместителя министра энергетики РФ.

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