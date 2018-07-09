Экс-замглавы Минэнерго стал помощником главы администрации президента РФ
Бывший заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов назначен помощником главы администрации президента РФ.
«Да, с пятницы приступил к работе в администрации президента», — сообщил сам Молодцов.
Он отметил, что в администрации президента РФ будет курировать аппарат президентской комиссии по ТЭК, в ведении которой находятся вопросы нефтегазовой, электроэнергетической, угольной отраслей, возобновляемых источников энергии, пишет ТАСС.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Молодцова от должности заместителя министра энергетики РФ.ОбществоВласть
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