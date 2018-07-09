Во Владивостоке заметили личный самолет Ким Чен Ына — СМИ

Фото: sv.wikipedia.org / ДИП МИД РФ

Во Владивостоке заметили личный самолет лидера КНДР Ким Чен Ына.

Воздушное судно прибыло в аэропорт города утром в понедельник, 9 июля, и через три часа вылетело обратно в Пхеньян, сообщает RT со ссылкой на «Рёнхап». Однако это не означает, что глава КНДР присутствовал в самолете.

«По всей видимости, северокорейские чиновники отправились туда для подготовки к возможному участию Кима в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре», — сказал он.

Ранее в Кремле рассказали о содержании письма Ким Чен Ына Путину.