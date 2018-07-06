Определился победитель «TIDA Business Cup 2018»

В Иннополисе 5 июля завершился Чемпионат мира среди болельщиков-бизнесменов «TIDA Business Cup 2018». Победителем турнира стала сборная компании «Татспиртпром». Компания является одним из спонсоров турнира. Второе место завоевала команда компании PwC, третье – «Команда мира Russia Unites».

Победитель получил главный трофей – уникальный кубок TIDA Business Cup.

Всегов турнире приняли участие более 50 представителей бизнеса России, Татарстана, Финляндии, Мексики, Германии, Австрии, Эстонии.

«TIDA Business Cup 2018» состоит из двух направлений – деловой программы и футбольного турнира. В рамках деловой программы 26 июня состоялся круглый стол «Invest Tatarstan» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана. Вторая часть деловой программы состоялась в Агентстве 6 июля.

Гости «TIDA Business Cup 2018» — предприниматели, топ-менеджеры, потенциальные инвесторы из России и различных стран мира – получили подробную информацию о возможностях инвестирования в Татарстан, уникальных условиях работы в республике и перспективных нишах и проектах, которые можно реализовать в Татарстане.

Также гости смогли в неформальной обстановке установить новые деловые контакты, поиграть в футбол, посетить два татарстанских города – Казань и Иннополис.

Участники турнира также посетят матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, которые пройдут в Казани.