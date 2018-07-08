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ВЦИОМ: более 50% россиян не знакомы с неблагополучными семьями

16:56, 08.07.2018
ВЦИОМ: более 50% россиян не знакомы с неблагополучными семьями
Фото: ru.wikipedia.org / ПОКА ТУТ

Каждый второй россиянин (52%) заявил, что среди его знакомых нет семей, которые можно назвать неблагополучными. Таковы результаты исследования Всероссийского фонда изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 45% респондентов сказали, что знакомы с такими семьями. Для 29% из них это единичные случаи, у 16% опрошенных таких семей в окружении большинство.

Главными критериями неблагополучной семьи, по мнению россиян, является нехватка денег на самое необходимое (47%), высокий уровень безработицы (17%), а также алкоголизм и наркотическая зависимость (12%), отмечается в исследовании.

Респонденты, у которых в окружении нет неблагополучных семей в качестве причин сложных ситуаций указали алкоголизм и наркотическую зависимость (49%). Низкий уровень жизни фактором неблагополучия считают 19%, безработицу и отсутствие воспитания детей — по 6%.

Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию сказал, что в стране за чертой бедности находятся 20 млн человек.

АналитикаОбщество
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