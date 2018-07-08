В Европе начали воспринимать Казань как третью столицу России

Глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова рассказала, как организуется сотрудничество столицы Татарстана с европейскими городами.

По ее словам, в Европе стали узнавать Казань, причем не только потому, что здесь есть «Рубин» или татарские пироги. Отмечается, что в Германии, Испании и Франции комитет проводит систематическую работу, участвует в выставках, делает роуд-шоу по городам, собирает туроператоров и СМИ.

«Там уже воспринимают Казань как третью столицу России. Так, например, французские туроператоры в свои буклеты, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, включают Казань. Я думаю, это результат», — добавила Санникова.

О том, как устроена работа комитета, каким образом организуется сотрудничество с европейскими городами и стали ли лучше узнавать столицу Татарстана за рубежом — подробнее в материале «Реального времени».