Белоруссия и Россия планируют снизить тарифы роуминга

Белоруссия и Россия до 1 августа разработают дорожную карту поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между белорусскими и российскими операторами связи.



Стороны также обсудили транзит через территорию Белоруссии международного телефонного трафика между Россией и Евросоюзом.

«В рамках переговоров сторонами также были обсуждены вопросы дальнейшей гармонизации структуры отношений белорусских и российских операторов связи с целью повышения доступности услуг связи в роуминге на территории Союзного государства», — передает ТАСС со ссылкой на министерство связи и информатизации Белоруссии.

Отмечается, что предложение об отмене роуминга между странами инициировала в июне 2017 года глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Эту идею поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пока что вопрос прорабатывается министерствами связи РФ и Белоруссии совместно с операторами двух стран.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может не штрафовать операторов из-за национального роуминга или минимизировать штрафы.

