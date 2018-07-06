В Башкирии Следком проверит обстоятельства гибели семейной пары с полуторагодовалым ребенком

Следственное управление СКР по Башкирии проверит обстоятельства гибели гражданских супругов и их полуторагодовалого ребенка. Они утонули в машине, скатившейся в озеро.

«Мужчина, женщина и их ребенок 2017 года рождения отдыхали на берегу водоема и ночевали в автомобиле. Ночью машина скатилась в воду, люди не спаслись», — приводит «Интерфакс» слова представителя Следкома.

В МЧС рассказали, что инцидент произошел на озере Саузово, вблизи населенного пункта Саузбаш.

По данным портала proufu.ru, 35-летний мужчина, его 33-летняя супруга и их ребенок приехали на отдых из города Агидель. Старшая дочь пары в тот день осталась у бабушки.

Автомобиль и тела погибших уже достали со дна водоема.