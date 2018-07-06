Власти Башкирии рассчитывают на рост прибыли в лесной отрасли до 100 миллиардов рублей

В правительстве Башкирии подсчитали, что на сегодня прибыль в лесной отрасли составляет 14 млрд рублей. Этот показатель может вырасти в семь раз — до 100 млрд рублей, считают чиновники.

Власти РБ решили выделить 600 млн рублей на повышение возмещаемой доли затрат при приобретении высокотехнологичных автоматизированных лесозаготовительных комплексов. Планируется поднять ее до 50%, сообщает пресс-служба правительства республики.

Это должно помочь предприятиям отрасли привлечь 2 млрд рублей. Чиновники рассчитывают, что в итоге смогут взимать с предприятий отрасли на 4,5 млрд рублей больше за счет увеличения прибыли.