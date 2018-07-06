Самыми шумными районами в Казани стали Советский и Вахитовский

Самыми шумными районами в Казани стали Советский и Вахитовский районы. Это следует из шумовой карты районов города, которую впервые составил магистр ИФМиБ КФУ Адель Закиров.

«Превышения допустимого уровня шума есть во всех районах Казани. То есть в каждом районе были контрольные точки, в которых уровень шума превышал предельно допустимый уровень — 75 децибел. Но в Советском и Вахитовском районах их больше всего. Также был статистически подсчитан средний уровень шума по районам — в Советском и Вахитовском он оказался выше всех. Самый низкий уровень шума — в Ново-Савиновском и Московском районах», — приводит его слова пресс-служба вуза.



По его мнению, повышенный уровень шума в Советском и Вахитовском районах связан с загруженностью транспортных магистралей.

«В Советском районе наибольшее количество точек превышения предельно допустимого значения расположено на магистралях так называемого «Большого казанского кольца» — участках на Арбузова, Советской площади. В Вахитовском районе все превышения были зафиксированы в юго-западной части города. Одно из превышений — на проспекте Универсиады», — отметил Закиров.