Более 50% пенсионеров в Татарстане продолжают работать — ПФР по РТ

Из 9,9 млн населения Татарстана 1,1 млн являются пенсионерами и более 50% из них продолжают работать. Об этом сообщил руководитель ПФР по РТ Эдуард Вафин в ходе обсуждения проекта федерального закона о внесении изменений в законодательные акты РФ в части назначения и выплаты пенсий на заседании комитета Госсовета РТ по социальной политике.

Напомним, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Ранее эксперты сообщили, что продолжительность жизни первого поколения пенсионеров, которые смогут уйти на пенсию в 63—65 лет, составит минимум 23 года для женщин и 14 лет 6 месяцев для мужчин.