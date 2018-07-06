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Более 50% пенсионеров в Татарстане продолжают работать — ПФР по РТ

11:06, 06.07.2018 3
Более 50% пенсионеров в Татарстане продолжают работать — ПФР по РТ
Фото: pixabay.com

Из 9,9 млн населения Татарстана 1,1 млн являются пенсионерами и более 50% из них продолжают работать. Об этом сообщил руководитель ПФР по РТ Эдуард Вафин в ходе обсуждения проекта федерального закона о внесении изменений в законодательные акты РФ в части назначения и выплаты пенсий на заседании комитета Госсовета РТ по социальной политике.

Напомним, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Ранее эксперты сообщили, что продолжительность жизни первого поколения пенсионеров, которые смогут уйти на пенсию в 63—65 лет, составит минимум 23 года для женщин и 14 лет 6 месяцев для мужчин.

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:50
    Они работают не потому, что им делать нечего и костры в з-це горят, а потому что пенсии хватает только на оплату коммунальных услуг, а ведь кроме этого нужно что-то есть, что-то одевать, чем-то лечиться! Надоели уже с этими данными. Спросит у любого работающего пенсионера, если бы ему хватало пенсии на нормальную жизнь, стал бы он ходить на работу? И потом, нормальной работы и сейчас нет, а что будет с введением реформы?
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  • Анонимно 11:53
    Когда на пенсию жить не возможно, приходится работать. Причем не на высокооплачиваемых рабочих местах. Думаю об этом Вафин не доложил.
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  • Анонимно 12:22
    Мы, пенсионеры, работаем из-за того, что пенсии, для того, чтобы вести нормальную жизнь, не хватает. Хотя у некоторых ( служивших в МО, МВД, ФСБ и других структурах), выходящих на пенсию очень рано, размер пенсии позволяет жить на пенсии не работая.
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