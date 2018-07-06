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В Кирове лжеврачи открыли клинику и наугад лечили людей

09:58, 06.07.2018
В Кирове лжеврачи открыли клинику и наугад лечили людей
Фото: pixabay.com

Кировская полиция задержала менеджеров частной медицинской клиники, которые притворялись врачами и ставили пациентам диагнозы наугад.

По версии следствия, трое друзей — мужчина и две женщины — открыли клинику и наняли сотрудников без лицензий. Центр не приносил дохода, и кировчане сами решили стать докторами, уволив весь другой персонал.

Менеджеры принимали пациентов, ставили им несуществующие диагнозы и выписывали лечение от надуманных болезней. Так, от действий мошенников пострадали две пенсионерки, каждая их которых оставила клинике 146 тысяч рублей, пишет «Лайф» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Вскоре полиции стало известно о действиях лжеврачей. Было заведено уголовное дело по статье по факту мошенничества в особо крупном размере. Кировчанам грозит до 10 лет колонии.

Напомним, в прошлом году в Санкт-Петербурге стоматолог, удалившая пациентке 22 здоровых зуба, сбежала от следствия в Кабардино-Балкарию.

Общество Кировская область
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