В Кирове лжеврачи открыли клинику и наугад лечили людей

Кировская полиция задержала менеджеров частной медицинской клиники, которые притворялись врачами и ставили пациентам диагнозы наугад.

По версии следствия, трое друзей — мужчина и две женщины — открыли клинику и наняли сотрудников без лицензий. Центр не приносил дохода, и кировчане сами решили стать докторами, уволив весь другой персонал.

Менеджеры принимали пациентов, ставили им несуществующие диагнозы и выписывали лечение от надуманных болезней. Так, от действий мошенников пострадали две пенсионерки, каждая их которых оставила клинике 146 тысяч рублей, пишет «Лайф» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Вскоре полиции стало известно о действиях лжеврачей. Было заведено уголовное дело по статье по факту мошенничества в особо крупном размере. Кировчанам грозит до 10 лет колонии.

Напомним, в прошлом году в Санкт-Петербурге стоматолог, удалившая пациентке 22 здоровых зуба, сбежала от следствия в Кабардино-Балкарию.