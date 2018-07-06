Немецкие ученые разработали новый способ добычи газа из органических отходов

Немецкий ученые придумали новый способ добычи газа из органических отходов. Предполагается, что он может помочь людям в отдаленных населенных пунктах, в которых нет доступа к традиционным источникам энергии.

В специальных реакторах газ производится из отходов и навоза. Отмечается, что происходит все это дело в небольших мешках, весом около 4 кг. При этом, выработанного газа хватит на четырехчасовую работу газовой горелки, передает «РИА Новости» со ссылкой на сайт компании-разработчика (B)energy.

Выработанный газ — экологически чистый продукт, который не несет угрозы для окружающей среды. Технологию в экспериментальном режиме применяют в нескольких удаленных деревнях Эфиопии, Руанды, Малави, Индии и Конго.



Ранее стало известно, что индустриальный парк «Чистополь» может стать площадкой для испытания новой установки крупнотоннажного сжижения газа, разработку которой заказал «Газпром».