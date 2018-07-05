В России запретят создание новых унитарных предприятий в сфере ЖКХ

В России запретят создавать новые унитарные предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сегодня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Согласно новому законопроекту, действующие МУПы и ГУПы должны быть преобразованы в казенные предприятия в течение полутора лет.

По словам Медведева, это делается для того, чтобы в случае банкротства невозможно было просто списать их долги. «Такая мера должна остановить рост задолженности коммунальных предприятий перед поставщиками», — отметил он.

Другой законопроект, который был рассмотрен в ходе заседания, вводит административную ответственность собственников и руководителей предприятий ЖКХ за нарушения нормативов по использованию запасов топлива.

«Это поможет устранить лазейки для различных злоупотреблений, в том числе хищений», — подчеркнул премьер-министр.



Напомним, что в марте Госдума РФ приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ без управляющих компаний.