В Минкульте Татарстана выявили нарушения на 47,3 млн рублей

Счетная палата выявила нарушения, связанные с неиспользованием имущества, нарушениями в бухгалтерской отчетности и при проведении госзакупок, на общую сумму 47,3 млн рублей.



Проверка коснулась бюджетных средств РТ, выделенных Министерству культуры РТ по подпрограмме «Развитие музейного дела на 2014—2020 годы», передает РБК со ссылкой на отчет комиссии, который представят на заседании Госсовета РТ 21 июня.

Нарушения обнаружили в Национальном музее РТ, в историко-культурном музее-заповеднике «Ленино-Кокушкино», Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.



По выявленным фактам грубых нарушений бухгалтерского учета и отчетности составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее Счетная палата РТ обнаружила нарушения на 8,87 млн рублей в Госкомитете Татарстана по биоресурсам на охрану объектов животного мира и среды их обитания.