Лёв остается у руля сборной Германии по футболу

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв останется на своем посту, несмотря на ранний вылет с чемпионата мира — 2018, сообщает Sport Bild.



Лёв руководит сборной Германии с 2006 года. В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии немцы под его руководством сокрушили в полуфинале хозяев турнира — 7:1, впоследствии выиграв чемпионство. Незадолго до начала ЧМ-2018 контракт Лёва был продлен до 2022 года.

На нынешнем турнире в России сборная Германии проиграла Мексике (0:1) и Южной Корее (0:2) и выиграла у Швеции (2:1), заняв последнее место в группе «F», не пробившись в плей-офф.