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На КВЗ обсудили освобождение Адмиралтейской слободы от промышленных объектов

13:58, 03.07.2018 1
На КВЗ обсудили освобождение Адмиралтейской слободы от промышленных объектов
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в совещании по вопросам деятельности Казанского вертолетного завода (КВЗ).

В обсуждении также были задействованы индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, генеральный директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский, управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров и другие.

Участники совещания коснулись проекта развития территории «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода». Он предусматривает освобождение земельного участка от промышленных объектов КВЗ.

Предметом беседы также стало финансовое состояние Казанского вертолетного завода, загрузка производственных мощностей, а также повышение эффективности производства, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Ранее сообщалось, что лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» закажет у КВЗ 10 вертолетов «Ансат» на 2,4 миллиарда рублей.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 июля
    Сколько запрсил г-н Сердюков за земельный участок ?
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