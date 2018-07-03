На КВЗ обсудили освобождение Адмиралтейской слободы от промышленных объектов

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в совещании по вопросам деятельности Казанского вертолетного завода (КВЗ).

В обсуждении также были задействованы индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, генеральный директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский, управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров и другие.

Участники совещания коснулись проекта развития территории «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода». Он предусматривает освобождение земельного участка от промышленных объектов КВЗ.



Предметом беседы также стало финансовое состояние Казанского вертолетного завода, загрузка производственных мощностей, а также повышение эффективности производства, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Ранее сообщалось, что лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» закажет у КВЗ 10 вертолетов «Ансат» на 2,4 миллиарда рублей.