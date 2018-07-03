В Уфе произошел пожар возле ресторана «Апшерон»
В Кировском районе Уфы произошел пожар. Возгорание произошло в административном здании на улице Менделеева.
По данным ГУ МЧС по РБ, сообщение о пожаре поступило в 06.49 по Москве. Он был ликвидирован в 07.30.
При этом очевидцы посчитали, что горит непосредственно «Апшерон», пишет proufu.ru. Спасатели же рассказали, что пожар произошел на 3 этаже четырехэтажного здания, расположенного рядом.
Были эвакуированы 50 человек.Происшествия Башкортостан
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