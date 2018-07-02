США планируют отказаться от соблюдения норм ВТО — СМИ
Конгресс США может рассмотреть законопроект, позволяющий США не соблюдать нормы Всемирной торговой организации (ВТО).
Согласно проекту закона, президент США сможет поднимать пошлины на товары без получения согласия Конгресса и игнорировать международные нормы ВТО, сообщает Axios со ссылкой на документ, оказавшийся в руках редакции.
Отмечается, что внести на рассмотрение законопроект просил американский лидер Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет вывести страну из торговой организации.ОбществоВласть
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