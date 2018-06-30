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В центре Самары жилой дом стал «антипамятником» администрации города

21:31, 30.06.2018
В центре Самары жилой дом стал «антипамятником» администрации города
Фото: 63.ru

Жильцы аварийного дома на улице Красноармейская в Самаре решили привлечь внимание к своей проблеме. Они назвали свой дом «антипамятником» администрации города.

«Объект халатного наследия и бездействия администрации городского округа Самара. Антипамятник администрации города! Дом жилой, падающий. На улице Красноармейской, 11. Построен в 1893 году. Признан аварийным в 2009 году. Администрация города не ремонтирует дом и не расселяет жильцов», — цитирует табличку, появившуюся на доме издание 63.ru.

Дом находится недалеко от площади Куйбышева, и мимо него постоянно проходят туристы и болельщики.

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