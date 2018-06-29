Илья Варламов: в Саранске худшая подготовка к чемпионату мира по футболу — 2018

Блогер Илья Варламов раскритиковал Саранск, назвав его городом с худшим благоустройством к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В своем новом посте Варламов извинился перед городами о которых писал до этого.

«Вчера я был в Саранске. И понял, насколько сильно я заблуждался. После Саранска Екатеринбург кажется Нью-Йорком, Волгоград — Амстердамом, а Ростов — так это вообще Париж!», — написал блогер.

Главной проблемой города во время проведения ЧМ Варламов назвал гремящую в городе музыку. По его словам, на каждой площади стоит сцена, на которой постоянно выступают артисты. При этом возле этих сцен почти нет людей, подчеркнул блогер.

Также его не устроила набережная возле нового стадиона, газоны и заборы.

«Заборов много не бывает! Они в Саранске повсюду. Это настоящий символ города и всей Мордовии», — подписал одну из фотографий Варламов.

Здание Музыкального театра имени Яушева он назвал одним из «самых страшных зданий Саранска, Мордовии и всея Руси».

При этом блогер назвал и плюсы города. Он похвалил Саранск за чистоту, ремонт не только парадных фасадов, дороги и спокойствие.