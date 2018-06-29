ТНВ публикует прайс-лист на предвыборную рекламу
АО «Телерадиокомпания «Новый Век» объявляет о готовности размещать агитационные материалы в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан V созыва.
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
Стоимость за услугу (руб.),
вкл. НДС (18%)
Производство агитационных видеоматериалов:
|
— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа
|
1 мин./1 сек.
42 000,00 /700,00
|
— видеооткрытка статичная
|
до 15 сек.
8 800,00
|
— видеооткрытка динамичная
|
до 15 сек.
14 200,00
|
— функциональный видеоролик из материалов Заказчика
|
до 30 сек.
25 400,00
|
— функциональный видеоролик с выездом в пределах
г. Казани
|
до 30 сек.
32 600,00
|
— сложный перемонтаж видеоматериалов
|
1 мин.
7 000,00
|
— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык)
|
1 мин.
4 640,00
|
— перезапись видеоматериалов в формате DVD
|
до 15 мин.
4 000,00
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
Стоимость за услугу (руб.),
вкл. НДС (18%)
Производство агитационных аудиоматериалов:
|
— выступление кандидата в записи «Гость в студии»
(согласно жеребьевке), заказная программа
|
1 мин./1 сек.
2 100,00/35,00
|
— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой
|
1 сек.
200,00
|
— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами
|
1 сек.
250,00
|
— перемонтаж /перевод ролика на тат. или рус. язык
|
1 работа
2 250,00
|
Трансляция агитационных аудиоматериалов:
|
Программа, выступление
|
1 мин./1 сек.
1 950,00 / 32,50
|
Аудиоролик по индивидуальному медиаплану
(согласно жеребьевке):
|
— с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 21:00 до 24:00.(офф-прайм)
|
1 сек.
60,00*
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