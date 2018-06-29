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ТНВ публикует прайс-лист на предвыборную рекламу

16:36, 29.06.2018

АО «Телерадиокомпания «Новый Век» объявляет о готовности размещать агитационные материалы в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан V созыва.

Прайс на размещение агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век»

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

вкл. НДС (18%)

Производство агитационных видеоматериалов:

— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа

1 мин./1 сек.

42 000,00 /700,00

— видеооткрытка статичная

до 15 сек.

8 800,00

— видеооткрытка динамичная

до 15 сек.

14 200,00

— функциональный видеоролик из материалов Заказчика

до 30 сек.

25 400,00

— функциональный видеоролик с выездом в пределах

г. Казани

до 30 сек.

32 600,00

— сложный перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

7 000,00

— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык)

1 мин.

4 640,00

— перезапись видеоматериалов в формате DVD

до 15 мин.

4 000,00


Радиоканал «Радио «Татарстан-Новый Век» — радиопрограмма «Радио Болгар (Болгар радиосы)»

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

вкл. НДС (18%)

Производство агитационных аудиоматериалов:

— выступление кандидата в записи «Гость в студии»

(согласно жеребьевке), заказная программа

1 мин./1 сек.

2 100,00/35,00

— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой

1 сек.

200,00

— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами

1 сек.

250,00

— перемонтаж /перевод ролика на тат. или рус. язык

1 работа

2 250,00

Трансляция агитационных аудиоматериалов:

Программа, выступление

1 мин./1 сек.

1 950,00 / 32,50

Аудиоролик по индивидуальному медиаплану

(согласно жеребьевке):

— с 06:00 до 07:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 21:00 до 24:00.(офф-прайм)

1 сек.

60,00*

ТехнологииМедиа Татарстан
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