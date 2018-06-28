ФНС ликвидировала более 240 тысяч недействующих компаний

Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила с начала 2018 года из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) более 240 тыс. недействующих компаний и внесла в госреестр 150 тыс. записей о недостоверности данных.



Запись о недостоверности является предупреждением, что компания может быть рискованной, говорится в сообщении «Федресурса».

Согласно действующим правилам, компании, которые в течение полугода не устраняют недостоверность сведений, исключаются из ЕГРЮЛ. Компании в течение этого срока могут самостоятельно представить достоверные сведения для исправления.

Отмечается, что в России доля компаний с «признаками фиктивности» снизилась в этом году более чем на 30%.

Ранее сообщалось, что доля подставных фирм в России в 2018 году упала до 7% от общего числа всех компаний. Это наиболее низкий показатель за всю современную историю.