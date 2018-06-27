В Facebook отказались от выпуска собственного беспилотника на солнечных батареях

Корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, более не намерена самостоятельно разрабатывать и выпускать беспилотные летательные аппараты Aquila, работающие от солнечной энергии и предназначенные для подключения к интернету жителей труднодоступных районов.

В заявлении главы технического подразделения компании Яэля Магуайра говорится, что разработка беспилотника была начата в 2014 году, когда было «очень мало компаний, которые занимались этой сферой», — цитирует ТАСС.

Напомним, Facebook два года назад начал тестирование гигантских дронов, раздающих Wi-Fi.