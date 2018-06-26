С 1 июля в Оренбуржье подорожает газ

Постановление о повышении стоимости газа, реализуемого населению, подписали в правительстве Оренбургской области.

Согласно документу, с 1 июля за один кубометр газа оренбуржцы будут платить по новым расценкам. Так, цена на голубое топливо повысится с 5,46 рубля до 5,67 рубля.

Стоит отметить, что расходы эксплуатационных организаций по обслуживанию газового оборудования в помещениях в эти цены не включены, пишет интернет-издание «ПроОрен».

Напомним, в Татарстане также повысят тарифы на газ для населения — c 5,48 до 5,57 рубля за кубометр.