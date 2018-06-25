Новости спорта

17:40 МСК
Новости раздела
Спорт

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов попал в стартовый состав на матч ЧМ-2018 с Уругваем

15:57, 25.06.2018

Стал известен стартовый состав команды России на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018 со сборной Уругвая.

Отметим, что в список попал защитник казанского «Рубина» Федор Кудряшов.

Полностью состав выглядит так:

Матч между россиянами и уругвайцами пройдет в Самаре и начнется в 17.00.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем