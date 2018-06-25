Защитник «Рубина» Федор Кудряшов попал в стартовый состав на матч ЧМ-2018 с Уругваем
Стал известен стартовый состав команды России на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018 со сборной Уругвая.
Отметим, что в список попал защитник казанского «Рубина» Федор Кудряшов.
Полностью состав выглядит так:
Стартовый состав @TeamRussia на матч с @Uruguay #URURUS #Вместемыкоманда #FIFA2018 pic.twitter.com/ccxaJh9b7s
— Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г.
Матч между россиянами и уругвайцами пройдет в Самаре и начнется в 17.00.
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