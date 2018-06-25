В Альметьевском районе РТ восстановили электроснабжение 80 тысячам человек после аварии

В Альметьевском районе Республики Татарстан восстановили электроснабжение 80 тысячам человек после аварии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Накануне в 18.41 по московскому времени поступило сообщение об отключении электроэнергии в Альметьевске и Альметьевском муниципальном районе. Без света остались 80 тысяч человек, 179 трансформаторных подстанций и 6 населенных пунктов.

По предварительной причине отключение электроснабжения произошло из-за повреждения выключателя на трансформаторе. В 19.38 началось переподключение абонентов, в 20.42 всем абонентам восстановили подачу электричества.

Напомним, что в конце мая в Татарстане из-за урагана без света оставались более 20 тысяч человек.