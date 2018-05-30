Ураган в Татарстане оставил без света более 20 тысяч человек

В результате обрушившегося на Татарстан шторма были обесточены около 5,2 тыс. жилых домов с населением более 20,9 тыс. человек в 70 населенных пунктах,



Нарушение электроснабжения зафиксировали на 338 трансформаторных подстанциях. Кроме того, по состоянию на 19:30 в республике зафиксировали повреждение 16 кровель на общей площади более 2,5 тыс. кв.м, падение 36 деревьев. Поврежден 21 автомобиль.

К ликвидации последствий отключения электричества привлечены 95 аварийно-восстановительных бригад — 429 человек и 89 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Ранее стало известно, что в результате урагана в Татарстане погибла женщина. Она получила тяжелые травмы из-за падения на нее крыши магазина. Подробнее о том, как Казань и Татарстан пережили стихию — в материале «Реального времени».

