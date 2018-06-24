Сборная России провела тренировку в Самаре

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Сборная России по футболу провела тренировку на стадионе «Самара Арена» в преддверии матча против Уругвая.

Участие в тренировке приняли 22 игрока. Стоит отметить, что полузащитник команды Алан Дзагоев остался в Москве из-за травмы задней поверхности бедра, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу не будет менять стартовый состав специально под матч чемпионата мира против команды Уругвая.

Напомним, сборная России в двух первых матчах турнира обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), обеспечив себе выход в 1/8 финала. Уругвайцы также одержали победы над этими командами.

Матч между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры в 17.00 мск.