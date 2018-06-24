Черчесов не будет менять состав специально под уругвайцев

Сборная России по футболу не будет менять стартовый состав специально под матч чемпионата мира против команды Уругвая. Об этом заявил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.



«Мы готовимся к этой игре так же, как и к другим. Понятно, что мы квалифицировались (в плей-офф). Но играть будут те, кто лучше готовы. Но, разумеется, нам подскажет медицинский штаб, кто лучше готов к матчу. Но специальных замен делать не собираемся», — цитирует «РИА Новости» Черчесова.



Напомним, сборная России в двух первых матчах турнира обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), обеспечив себе выход в 1/8 финала. Уругвайцы также одержали победы над этими командами.