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Черчесов не будет менять состав специально под уругвайцев

13:32, 24.06.2018
Черчесов не будет менять состав специально под уругвайцев
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сборная России по футболу не будет менять стартовый состав специально под матч чемпионата мира против команды Уругвая. Об этом заявил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

«Мы готовимся к этой игре так же, как и к другим. Понятно, что мы квалифицировались (в плей-офф). Но играть будут те, кто лучше готовы. Но, разумеется, нам подскажет медицинский штаб, кто лучше готов к матчу. Но специальных замен делать не собираемся», — цитирует «РИА Новости» Черчесова.

Напомним, сборная России в двух первых матчах турнира обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), обеспечив себе выход в 1/8 финала. Уругвайцы также одержали победы над этими командами.


СпортФутбол
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