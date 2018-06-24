Боевики ИГ похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака – СМИ

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) похитили шесть сотрудников сил безопасности Ирака.



Предполагается, что боевики убьют заложников через три дня, если правительство страны и власти провинции Анбар не отпустят всех заключенных суннитов из тюрем, передает «Коммерсант».

Отмечается, что похищенные сотрудники сил безопасности Ирака является шиитами.

Ранее первая крупная группировка «Сирийской свободной армии» в южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону законного правительства. Лидер группировки заявил о готовности сражаться на стороне правительственных войск против террористов.