Приднестровье не собирается выводить росийских миротворцев со своей территории

Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Приднестровья,



«Российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет»,— передает «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что присутствие миротворцев закреплено и регламентировано основополагающими документами об урегулировании вооруженного конфликта. Кроме того, выод миротворцев возможен в случае урегулирования конфликта с Молдовой.

Напомним, Генассамблея ООН 22 июня приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья.