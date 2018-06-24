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Приднестровье не собирается выводить росийских миротворцев со своей территории

10:01, 24.06.2018

Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Приднестровья,

«Российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет»,— передает «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что присутствие миротворцев закреплено и регламентировано основополагающими документами об урегулировании вооруженного конфликта. Кроме того, выод миротворцев возможен в случае урегулирования конфликта с Молдовой.

Напомним, Генассамблея ООН 22 июня приняла резолюцию о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

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