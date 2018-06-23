Пермский «Амкар» просит у краевых властей деньги на погашение долгов

Члены правления пермского футбольного клуба «Амкар» обратились к губернатору с просьбой помочь решить финансовые проблемы спортивного проекта.

Только по зарплатам «Амкар» должен 200 млн рублей. Кроме того, у команды нашлись долги на 11 млн рублей по налогу на прибыль, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, встреча между чиновниками и представителями «Амкара» прошла 21 июня. Удалось ли руководству клуба договориться с главой региона пока неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование.

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