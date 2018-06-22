В Удмуртии могут закрыть газету «Столица Ижевск»

Власти Ижевска рассматривают возможность ликвидации газеты «Столица Ижевск». Администрация города сомневается в целесообразности финансирования издания.

«Деньги на содержание газеты заложены пока до сентября. Если по итогам совещаний примут решение о сохранении данной газеты, то надо будет снова искать финансовые ресурсы», — приводит «Коммерсант» слова спикера гордумы Олега Гарина.

По его словам, на содержание газеты город ежегодно тратит по 9 млн рублей.

МАУ «Агентство «Столица Ижевск» было создано муниципалитетом в 2016 году. Оно дважды в месяц выпускает газету тиражом 50 тысяч экземпляров.