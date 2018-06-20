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ФАС возбудила три антимонопольных дела против Минздрава и «Р-фарм».

23:57, 20.06.2018
ФАС возбудила три антимонопольных дела против Минздрава и «Р-фарм».
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила три антимонопольных дела против Минздрава и «Р-фарм».

Одно из дел открыто по признакам нарушения закона о конкуренции. Второе дело открыто по признакам нарушения части 4 статьи 11 (Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов). Третье дело — по пункту 2 части 1 статьи 11 (о картельных соглашениях), сообщает RNS.

Ранее ФАС предписала операторам «большой четверки» в течение двух недель устранить дискриминационные условия договоров с частными банками по оказанию услуг СМС-рассылок, говорится в сообщении ведомства

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