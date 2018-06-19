ФАС поручила операторам «большой четверки» устранить дискриминацию при СМС-рассылке тарифов

Федеральная антимонопольная служба предписала операторам «большой четверки» в течение двух недель устранить дискриминационные условия договоров с частными банками по оказанию услуг СМС-рассылок, говорится в сообщении ведомства.

«По результатам проведенного расследования ФАС России установлено, что условия договоров с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров с организациями с государственным участием в капитале. В таких действиях операторов связи ФАС России усматривает признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в создании дискриминационных условий, при которых потребители услуг СМС-рассылки поставлены в неравное положение», — говорится в сообщении ФАС.

Ранее ФАС сообщила о снижении цен на топливо.