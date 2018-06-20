Семья главы ВЭБ Шувалова оказалась владельцем самолета за $70 миллионов
Семья главы ВЭБ, бывшего вице-премьера Игоря Шувалова приобрела новый самолет за $70 млн. На смену «самолету для корги» пришел Gulfstream G650.
Представитель Игоря Шувалова отказался прокомментировать эту информацию. Источник Forbes, знакомый с ситуацией, подтвердил, что самолет принадлежит семье Шувалова.
Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин предложил бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову возглавить ВЭБ.Общество
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