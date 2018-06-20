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Семья главы ВЭБ Шувалова оказалась владельцем самолета за $70 миллионов

21:55, 20.06.2018 2
Семья главы ВЭБ Шувалова оказалась владельцем самолета за $70 миллионов
Фото: .government.ru

Семья главы ВЭБ, бывшего вице-премьера Игоря Шувалова приобрела новый самолет за $70 млн. На смену «самолету для корги» пришел Gulfstream G650.

Представитель Игоря Шувалова отказался прокомментировать эту информацию. Источник Forbes, знакомый с ситуацией, подтвердил, что самолет принадлежит семье Шувалова.

Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин предложил бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову возглавить ВЭБ.

Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22:02
    Собак и кошек на конкурсы возить будут?
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    Анонимно 22:30
    какая вам разница кого, он там будет возить. Хоть Папу Римского главное то, что самолет куплен за личные деньги.
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