Впавшего в кому ребенка из Удмуртии отправили в Казань на вертолете
В Удмуртии полуторагодовалый ребенок впал в кому после падения в бассейн. Республиканские медики не смогли помочь пострадавшему и переправили его в Казань при помощи санитарной авиации.
По данным Следственного комитета, ребенок в возрасте 1,5 года упал в бассейн возле дома. Он наглотался воды и попал в реанимацию.
«Он с 17 июня был в коме, малыш в тяжелом состоянии лежал в реанимации. Видимо, нашим врачам не под силу его поставить на ноги», — приводит «Комсомольская правда» слова местных жителей.
18 июня вертолет санитарной авиации доставил ребенка в казанскую больницу.
Сейчас следователи проводят проверку на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.Происшествия УдмуртияТатарстан
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