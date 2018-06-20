Впавшего в кому ребенка из Удмуртии отправили в Казань на вертолете

В Удмуртии полуторагодовалый ребенок впал в кому после падения в бассейн. Республиканские медики не смогли помочь пострадавшему и переправили его в Казань при помощи санитарной авиации.

По данным Следственного комитета, ребенок в возрасте 1,5 года упал в бассейн возле дома. Он наглотался воды и попал в реанимацию.

«Он с 17 июня был в коме, малыш в тяжелом состоянии лежал в реанимации. Видимо, нашим врачам не под силу его поставить на ноги», — приводит «Комсомольская правда» слова местных жителей.

18 июня вертолет санитарной авиации доставил ребенка в казанскую больницу.

Сейчас следователи проводят проверку на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.