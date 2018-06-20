Казань вошла в топ-10 городов России с самыми высокими ценами на вторичное жилье

Казань заняла 10-е место среди городов России с самыми высокими ценами на вторичное жилье. Об этом сказано в материалах исследования «Domofond.ru», поступивших в распоряжение «Реального времени».

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Казани в мае 2018 года достигла 71 053 рубля, что на 6% больше показателя мая 2017 года.

Лидером по стоимости «вторички» в мае стала Москва — 194 631 рубля за квадратный метр (-2,4% к аналогичному периоду прошлого года). Далее следуют Санкт-Петербург, Сочи, Ялта и Владивосток.

Кроме того, в первую десятку город России с самыми высокими ценами на вторичное жилье вошли Новый Уренгой, Севастополь, Геленджик и Хабаровск.

В целом по России в мае 2018 года цены на вторичную недвижимость увеличились на 0,9%.



В апреле Казань также вошла в топ-10 городов России с самыми дорогими ценами на вторичное жилье. Тогда столица Татарстана заняла 9-е место.