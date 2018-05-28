Казань и Уфа вошли в топ-10 городов России с самыми высокими ценами на «вторичку»

Казань и Уфа вошли в первую десятку городов России с самыми дорогими ценами на вторичное жилье в апреле 2018 года. Об этом сообщили «Реальному времени» в Domofond.ru

Казань, как и в апреле прошлого года, заняла в списке 9-е место. Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в столице Татарстана составляет 70,83 тыс. рублей (+5,7% к аналогичному периоду 2017 года).

Следом идет Уфа — 10-е место (11-е в 2017 году). Здесь цена квадратного метра вторичного жилья в апреле равнялась 65,49 тыс. рублей (+5,1% к апрелю 2017 года).

Стоит отметить, что Нижний Новгород, который в прошлом году замыкал топ-10, в 2018 году в первую десятку рейтинга не попал. Столица ПФО опустилась на 12-е место. Здесь стоимость квадратного метра вторичного жилья в апреле составила 63,3 тыс. рублей (+1,4% к апрелю 2017 года).

Лидерами рейтинга традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В топ-10, кроме Казани и Уфы, также вошли Владивосток, Балашиха, Севастополь, Хабаровск и Екатеринбург.

Напомним, что в I квартале 2018 года наиболее высокие цены на «вторичку» в ПФО зафиксированы в Казани, Нижнем Новгороде и Самаре.