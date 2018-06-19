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Доходы бюджета Марий Эл с начала года составили 11,9 миллиарда рублей

18:27, 19.06.2018

Доходы бюджета Марий Эл за пять месяцев 2018 года составили 11,9 млрд рублей. Федеральный центр перечислил республике только 4,2 млрд рублей.

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета достигла 7,7 млрд рублей, передает пресс-служба Минфина Марий Эл.

Первое месте среди расходов консолидированного бюджета республики занимает сфера образования, на нее регион тратит почти каждый третий свой рубль, на социальную политику уходит 26% бюджета, на национальную экономику — 12,8%.

Отмечается, что бюджет республики выделил муниципалитетам 3,8 млрд рублей.

АналитикаЭкономикаБюджет
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