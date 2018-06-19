На развитие ЖКХ в Саратове выделят 1,2 миллиарда рублей

На развитие ЖКХ в Саратове потратят порядка 1,2 млрд рублей. Такие цифры были озвучены на заседании постоянной комиссии Саратовской городской думы по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам.

Программа рассчитана на 5 лет — с 2018 по 2022 годы. По словам председателя городского комитета по ЖКХ Александра Мышева, на этот год заложено порядка 120 млн рублей.

«Только на исполнение судебных решений по капремонту общего имущества в многоквартирных домах предусмотрено 17 млн рублей», — приводит слова чиновника издание «Взгляд-инфо».

Напомним, с недавнего времени ТСЖ и управляющие компании смогут просить федеральные субсидии напрямую.

