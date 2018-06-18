В Великобритании создали велосипед для майнинга криптовалюты

Британские специалисты компании «50 Cycles» создали первый в мире велосипед Toba, который может добывать криптовалюту при движении. Об этом говорится на сайте производителя.

Чтобы получить криптовалюту на сумму в $26, нужно преодолеть 1600 км. Стоимость велосипеда составляет 1695 фунтов стерлингов ( более 140 тысяч рублей). Также есть модель за 1795 фунтов стерлингов (около 150 тысяч рублей), сказано в описании велосипеда.

Отмечается, что с помощью заработанных бонусов можно будет оплачивать покупки в определенных магазинах.

Великобритания входит в топ-10 самых дружелюбных стран для криптовалют и блокчейн-проектов.