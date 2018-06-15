Новости бизнеса

00:55 МСК
Новости раздела
Бизнес

«Яндекс.Такси» и Uber перешли на единую базу заказов в России

00:09, 15.06.2018
«Яндекс.Такси» и Uber перешли на единую базу заказов в России
Фото: pixabay.com

Водители «Яндекс.Такси» и Uber перешли на единую платформу для работы с заказами в России.

Как пояснил представитель компании, водители теперь будут получать заказы от пользователей Uber и «Яндекс.Такси», передает «РИА Новости». По его словам, это повысит надежность и качество услуг.

«Теперь машин, доступных для вызова, станет больше, и они будут приезжать к клиентам быстрее, а у водителей сократится холостой пробег», — заявил он.

Согласно условиям сделки, оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — по-прежнему доступны пользователям.

Ранее сообщалось, что в Турции запретили сервис по заказу такси Uber, так как в стране есть своя система. Решение о запрете Uber принято на государственном уровне.

БизнесУслуги
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем