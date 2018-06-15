«Яндекс.Такси» и Uber перешли на единую базу заказов в России

Водители «Яндекс.Такси» и Uber перешли на единую платформу для работы с заказами в России.



Как пояснил представитель компании, водители теперь будут получать заказы от пользователей Uber и «Яндекс.Такси», передает «РИА Новости». По его словам, это повысит надежность и качество услуг.

«Теперь машин, доступных для вызова, станет больше, и они будут приезжать к клиентам быстрее, а у водителей сократится холостой пробег», — заявил он.

Согласно условиям сделки, оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — по-прежнему доступны пользователям.



Ранее сообщалось, что в Турции запретили сервис по заказу такси Uber, так как в стране есть своя система. Решение о запрете Uber принято на государственном уровне.