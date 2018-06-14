Минфин планирует ускорить процедуру возврата НДС — Силуанов

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин предусмотрит возможности ускоренного возмещения экспортерам НДС в рамках изменения налогового законодательства.



«Предлагается обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам путем снижения пороговых значений сумм уплаченных предприятием за 3 года налогов, что дает право на ускорение возмещения НДС, с 7 до 2 миллиардов рублей», — цитирует «РИА Новости» Силуанова.

Кроме того, ведомством предусматривается снижение нагрузки на плательщиков НДС за счет сокращения сроков проведения камеральных проверок при возмещении НДС. Также министерство намерено отменить «сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о планах правительства повысить НДС. Налог вырастет с 18 до 20%.