Минфин готовит указ о беспрепятственном ввозе и вывозе капитала иностранцами

Фото: Татьяна Демина

Министерство финансов России готовит проект указа президента, который позволит иностранным инвесторам беспрепятственно выводить капитал из страны. Об этом сообщил замглавы Минфина на III Российском форуме финансового рынка, организованном рейтинговым агентством АКРА. Его слова передает «Российская газета».

По словам представителя министерства, иностранные инвесторы могут свободно вкладывать средства в российскую экономику, а также репатриировать свою прибыль. Проект указа находится на рассмотрении в администрации президента.

В правительстве отмечают интерес иностранных инвесторов к российскому рынку.

Напомним, Банк России продлил действие ограничений на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода, до 9 сентября 2025 года. Это решение обусловлено сохранением санкционного давления на российскую финансовую систему, препятствующего приобретению банками наличной валюты западных стран.