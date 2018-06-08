Роскомнадзор снял блокировку с 7 миллионов IP-адресов

Роскомнадзор подтвердил снятие блокировки с 7 млн IP-адресов, которые блокировались в рамках исполнения решения суда по ограничению доступа к сервису Telegram в России.

Отмечается, что разблокировали подсети, которые больше не используются Telegram, передает ТАСС.



«Да, разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство.



Ранее РКН в очередной раз усовершенствовал инструменты для блокировки мессенджера, но полностью остановить работу Telegram до сих пор не удалось.