Роскомнадзор снял блокировку с 7 миллионов IP-адресов
Роскомнадзор подтвердил снятие блокировки с 7 млн IP-адресов, которые блокировались в рамках исполнения решения суда по ограничению доступа к сервису Telegram в России.
Отмечается, что разблокировали подсети, которые больше не используются Telegram, передает ТАСС.
«Да, разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Ранее РКН в очередной раз усовершенствовал инструменты для блокировки мессенджера, но полностью остановить работу Telegram до сих пор не удалось.
Справка
Блокировка мессенджера началась 16 апреля. Роскомнадзор сначала внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google, потом 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp.
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