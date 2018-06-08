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Италия может наложить вето на продление антироссийских санкций

19:22, 08.06.2018
Италия может наложить вето на продление антироссийских санкций
Фото: minsvyaz.ru

Италия намерена рассмотреть на Совете ЕС возможность наложения вето на продление санкций против России.

«Мы являемся частью НАТО и совершенно не ставим под сомнение международную принадлежность Италии, но мы выступаем за диалог и очень внимательно относимся к тому, чтобы санкции не отразились на гражданском обществе России», — приводит «Российская газета» слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Отмечается, что если Италия воспользуется правом вето, то будет нарушен принцип единодушия, необходимый для принятия решения о продлении ограничительных мер.

Кроме того, Конте на своей странице в Twitter заявил, что поддерживает идею лидера США Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8.

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