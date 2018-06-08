Италия может наложить вето на продление антироссийских санкций

Италия намерена рассмотреть на Совете ЕС возможность наложения вето на продление санкций против России.



«Мы являемся частью НАТО и совершенно не ставим под сомнение международную принадлежность Италии, но мы выступаем за диалог и очень внимательно относимся к тому, чтобы санкции не отразились на гражданском обществе России», — приводит «Российская газета» слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Отмечается, что если Италия воспользуется правом вето, то будет нарушен принцип единодушия, необходимый для принятия решения о продлении ограничительных мер.

Кроме того, Конте на своей странице в Twitter заявил, что поддерживает идею лидера США Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8.